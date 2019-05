Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Sachbeschädigungen

Mettingen (ots)

An der Teichanlage "Poggenmersch" haben sich ein oder mehrere unbekannte Randalierer aufgehalten. Die Unbekannten sind in der Zeit zwischen Dienstag (21.05.2019), 17.00 Uhr und Mittwochnachmittag (22.05.2019), 16.00 Uhr, auf dem Areal am Flottenweg gewesen. Die Bestuhlung der Terrasse sowie die dazugehörenden Polsterungen und eine Kühltruhe sind in den Teich geworfen worden. Weiterhin wurde erfolglos versucht, den Geräteschuppen aufzubrechen. Eine vor Ort aufgestellte Holzskulptur in Form eines Wildschweins wurde offenbar entwendet. Es entstanden Sachschäden, die auf etwa 1.000 Euro geschätzt werden. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

