POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall -Nachtrag

Bei dem Verkehrsunfall auf der Emsdettener Straße ist am Donnerstagmorgen (16.05.) ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten schwer verletzt worden. Gegen 08.35 Uhr wollte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus der Straße "Am Buchenbach" kommend nach links auf die Emsdettener Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad des 25-Jährigen, der auf der vorfahrtberechtigten Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Borghorst unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Die Emsdettener Straße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Wiederholung der Meldung vom 16.05.2019, 09:11 Uhr Steinfurt/ Borghorst, schwerer Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber gelandet

Heute (16.05.), gegen 08.40 Uhr, hat sich auf der Emsdettener Straße an der Einmündung Am Buchenbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Die Emsdettener Straße ist in beiden Richtungen bis auf weiteres gesperrt.

