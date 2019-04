Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Gullydeckel ausgehoben

Hörstel (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der von zwei Unbekannten in Hörstel verübt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Dienstag (02.04.2019), gegen 01.35 Uhr, sind zwei Personen auf der Liststraße gesehen worden. Das Duo hob zwei große runde Gullydeckel aus und legte diese neben die Öffnungen auf die Straße. Da sich die Öffnungen und die Abdeckungen mitten auf der Fahrbahn befanden, waren für alle Verkehrsteilnehmer erhebliche Gefahren gegeben. Etwas weiter hoben die Beiden am Fahrbahnrand einen kleinen, eckigen Gullydeckel aus und legten ihn auf den Gehweg. Danach liefen sie in Richtung Bahnhof davon. Weitere Erkenntnisse zu den Beiden liegen derzeit nicht vor. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Die Beamten setzten die Schachtabdeckungen sofort wieder ein und beseitigten somit die Gefahrenstellen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

