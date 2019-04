Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Suche nach Unfallbeteiligten

Ibbenbüren (ots)

Am Montagnachmittag (01.04.2019), gegen 15.55 Uhr, hat sich der Fahrer eines schwarzen Mercedes Sprinter bei der Polizei gemeldet. Er informierte die Polizeibeamten über einen Unfall, den er gerade auf der Straße Am Wittenbrink gehabt habe. Er sei mit seinem Fahrzeug langsam auf dieser Straße gefahren. In Höhe der Hausnummer 7 sei es dann zu einer seitlichen Berührung mit einem auf einem Rad fahrendem Kind gekommen. Das Kind sei mit seinem Rad gestürzt. Das Mädchen sei etwa sieben bis acht Jahre alt gewesen. Die Farbe des Rades soll türkisfarben gewesen sein. Er habe das Mädchen gefragt, ob es verletzt sei. Das Mädchen sei wortlos auf das Rad gestiegen und davon gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen die Eltern des Kindes oder andere Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

