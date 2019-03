Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtragsmeldung: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall

Hörstel Riesenbeck (ots)

Zur Unfallzeit befuhr eine 20jährige Emsdettenerin mit ihrem Pkw die Landstraße 590 von Emsdetten/ Sinningen kommend, in Fahrtrichtung Riesenbeck. Vor ihr fuhr ein Lkw in die gleiche Fahrtrichtung. Etwa einen Kilometer von dem Parkhotel Surenburg entfernt, setzte sie auf einem geraden Teilstück zum Überholen an. Die Pkw - Fahrerin stieß bei diesem Überholvorgang frontal mit einem 17jährigen Motorradfahrer zusammen, der mit seinem Leichtkraftrad von Riesenbeck in Richtung Emsdetten unterwegs war. Der Ibbenbürener wurde bei diesem Unfall so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Zu Unfallzeit herrschte dichter Nebel. Die Sichtweite betrug etwa 50 bis 75 Meter. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Erstmeldung:Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall Straße gesperrt Auf der Emsdettener Straße in Riesenbeck (Surenburg), Zwischen Flöttenweg und Jacksonweg, hat sich gegen 06.35 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem Personen verletzt worden sind. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt. Es handelt sich um die Verbindung von Hörstel-Riesenbeck in Richtung Rheine-Elte bzw. Emsdetten-Sinningen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell