Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (01.03.2019), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr, wurde ein schwarzer Mini beschädigt, der auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Hausnummer 121 geparkt war. Der Unfallort befindet sich auf der Zufahrt einer Kfz.-Werkstatt und in der Nähe eines dortigen Schnellimbisses. Der Schaden an der vorderen, linken Fahrzeugecke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher sind nicht vorhanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

