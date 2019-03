Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (01.03.2019), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde auf dem Südring in Höhe der Hausnummer 160, eine Gabionen Mauer beschädigt. Nach den vorhandenen Unfallspuren stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Findling, der daraufhin gegen die Mauer gedrückt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell