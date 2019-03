Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Feuer an der Neuenkirchenr Straße

Rheine (ots)

Ein Anwohner der Beethovenstraße ist am Montag (04.03.2019), gegen 17.00 Uhr, auf eine Rauchentwicklung im Gartenbereich der Häuser aufmerksam geworden. Offensichtlich brannte es an einem Zaun, der sich zwischen den Grundstücken der Beethovenstraße und der Neuenkirchener Straße befindet. Vor Ort war die Feuerwehr eingesetzt, die den Brand schnell löschen konnte. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar war an dem Zaun von unbekannten Personen ein Feuer angezündet worden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell