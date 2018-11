POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Steinfurt (ots) - An der Einmündung Dumter Straße/Wehrkamp sind am Mittwochnachmittag (21.11.2018) zwei Fahrradfahrerinnen zusammengestoßen. Um 15.45 Uhr fuhr eine 80-jährige Borghorsterin mit ihrem Fahrrad auf der Dumter Straße in Richtung Oranienring. An der Einmündung mit dem Wehrkamp wollte sie weiter geradeaus fahren. In dem Moment bog eine 17-jährige Fahrradfahrerin vom Wehrkamp auf den linksseitigen Fahrradweg der Dumter Straße ein. Es kam zur Kollision mit der 80-Jährigen. Diese stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

