POL-ST: Hopsten, Diebstahl

Hopsten (ots) - Unbekannte Diebe haben in Hopsten aus dem Tank eines geparkten LKWs etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Fahrer hatte den MAN-Laster am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Rüschendorfer Straße, der auch unmittelbar an die Marktstraße grenzt, abgestellt. Am nächsten Morgen um 05.25 Uhr wurde er bei seiner Rückkehr sofort auf den Diebstahl aufmerksam. Der Tankdeckel war aufgebrochen und auf dem Tank abgelegt worden. Die Täter hatten den kompletten Inhalt, etwa 300 Liter, abgezapft. Auf dem Boden waren noch Dieselreste zu erkennen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wer hat in der Nähe des abgestellten LKW verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

