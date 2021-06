Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbrüche und Diebstahl:

Recklinghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Verkaufsfiliale am Süder Markt ein. In dem Objekt öffneten sie gewaltsam einen Schrank und stahlen Bargeld. Einen Tresor konnten sie vor Ort nicht öffnen. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort.

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Ewaldstraße (Süd) ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Unbekannten flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

