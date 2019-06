Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist im Bereich Halde Hoheward

Recklinghausen (ots)

Eine 17-jährige Hertenerin fuhr, am Dienstagabend um 21:30 Uhr, mit ihrem Fahrrad im Bereich der Halde Hoheward. Am Handweiser fuhr sie an einem Mann vorbei. Er war nur mit einem T-Shirt bekleidet und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Der Mann ist anschließend auf einem Mountainbike bis zur Straße Über den Knöchel hinter der Jugendlichen hergefahren. Personenbeschreibung: ca. 25 Jahre alt, blonde kurze Haare, Brille, ca. 180cm groß, schlank, muskulös, bekleidet mit olivgrünem T-Shirt und schwarzen Turnschuhen.

Hinweise auf den Tatverdächtigen geben Sie bitte dem zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

