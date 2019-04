Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit einer leichtverletzten Frau

Recklinghausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitagabend (12.04.2019, 23:07 Uhr) verletzte sich eine 18-Jährige aus Castrop-Rauxel in einem Linienbus bei einem Sturz auf der Borghagener Straße. In Höhe der Kreuzung Querstraße nahm ein Pkw mit drei Männern, dem 57-jährigen Fahrer des Linienbusses, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste er stark bremsen. Dabei stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht am Kopf. Sie konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Unklar ist, ob er den Vorfall im Bus mitbekommen hat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

