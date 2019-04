Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wickeltasche geraubt

Recklinghausen (ots)

Eine Wickeltasche erbeutete ein Mann, der am Samstag gegen 12.00 h einer jungen Mutter mit dem Fahrrad hinterhergefahren ist. Er riss ihr auf dem Fuß- und Radweg des Rhein-Herne-Kanals die Tasche von hinten weg und flüchtete damit. In der Tasche war auch das Portemonnaie der Frau. Der Mann hatte einen grauen Trainingsanzug an, dunkle Haar und fuhr auf einem dunklen Fahrrad. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

