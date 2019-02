Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer erfasst beim Abbiegen 10-Jährige

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 13.30 Uhr, bog ein 55-jähriger Autofahrer aus Haltern am See von der Lavesumer Straße nach rechts in die Weseler Straße ab. Dabei erfasste er eine 10-jährige Schülerin aus Haltern am See, die auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Bei dem Unfall wurde die 10-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

