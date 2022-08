POL-HB: Nr.: 0538--Uhrenräuber flüchtig

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Lindenstraße Zeit: 26.08.22, 7.20 Uhr Ein 31 Jahre alter Bremer steht im dringenden Tatverdacht, am Freitag zwei Männer in Vegesack getötet zu haben. Die Mordkommission ermittelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach der 31-Jährige in einer Wohnung in der Lindenstraße mit einem Messer auf die beiden Männer ein. Anschließend stellte er sich am ...

mehr