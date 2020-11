Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0791 --Paketzusteller überfallen--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Kissinger Straße Zeit: 27.11.2020, 15:40 Uhr

Zwei Unbekannte überfielen und verletzten Freitagnachmittag einen Paketboten in Findorff. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 49-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit seinem Zustellfahrzeug in der Kissinger Straße unterwegs. Als er gerade mit einem Paket zu einem Hauseingang ging, griffen ihn von hinten zwei Männer an. Einer schnappte sich die Sendung, während der andere Reizgas in das Gesicht des Zustellers sprühte. Es folgte eine Auseinandersetzung, bei der der 49 Jahre alte Mann einen Schlag gegen den Hinterkopf erhielt. Die Täter rannten anschließend mit der Beute in Richtung Salzburger Straße weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Paketboten und fuhren ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Räuber waren etwa 25 Jahre alt und 180 cm bis 185 cm groß. Einer von ihnen hatte schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug einen langen blauen Mantel

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell