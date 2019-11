Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0725 --Schläge und Tritte gegen Sicherheitsmitarbeiter - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: 12.11.2019, 22:15 Uhr

In Osterholz wurde am Mittwochabend in der Hans-Bredow-Straße ein 40-jähriger Sicherheitsmitarbeiter von drei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen. Am Boden liegend traten diese weiter auf ihn ein.

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte während eines Kontrollganges eine Person im Kassenbereich des dortigen Kinos gesehen, obwohl dieses bereits geschlossen war. Er begleitete den Mann vor die Tür, wo zwei weitere Männer hinzukamen. Als der 40-Jährige das Trio aufforderte, das Gelände in Richtung eines Autohauses zu verlassen, schlugen die Unbekannten unvermittelt auf ihn ein und traten dem Mann unter anderem ins Gesicht, nachdem dieser zu Boden gegangen war.

Der Verletzte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Die drei Tatverdächtigen sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und zumindest zwei waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell