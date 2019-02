Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0121 --Mit zwei Promille auf der Autobahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 Zeit: 16.02.19, 12.30 Uhr

Ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Lettland fuhr am Sonnabendmittag in Schlangenlinien auf der Bundesautobahn 1. Bei der Polizeikontrolle wies er einen Atemalkoholwert von zwei Promille auf.

Ein Autofahrer meldete der Polizei einen Sattelzug der auffällig auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Fahrer fuhr mal auf die linke Spur, mal auf den Standstreifen. Einsatzkräfte führten den Laster in Höhe Hemelingen von der Autobahn und überprüften den Fahrer. Der 53-Jährige gab an, am Vormittag Alkohol getrunken zu haben. Der Mann aus Lettland wurde nach einem Atemalkoholtest mit zur Wache genommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und ordneten eine Sicherheitsleistung an.

