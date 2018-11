POL-HB: Nr.: 0742 --Sabotage im Hallenbad

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Badgasteiner Straße Zeit: 21.11.18, 19 Uhr

Unbekannte öffneten am Mittwochabend die Wasserschieber in einem Hallenbad in Horn-Lehe und verursachten damit einen hohen Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit kam es in dem Bad zu einem ähnlichen Vorfall. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich gegen 19 Uhr Zutritt in den Technikraum des Bades in der Badgasteiner Straße. Sie öffneten die Schieber und ließen damit das Beckenwasser ab, dieses führte zu erheblichen Überschwemmungen im Filterraum des Gebäudes. Die Feuerwehr musste für mehrere Stunden zum Abpumpen des Wassers hinzugezogen werden. Das Gebäude wurde zur Nachtzeit durch die Polizei und einem privaten Sicherheitsunternehmen gesichert. Die genaue Schadenshöhe wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Am 22. Oktober kam es zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls eine Überflutung des betroffenen Kellerraums herbeigeführt worden war.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: "Wer hat Mittwochabend oder in der Vergangenheit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf mögliche Täter geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

