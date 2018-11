POL-HB: Nr.: 0725 --Zeugen nach Überfall in Wohnung gesucht

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Neustadt, Kornstraße Zeit: 10.11.2018, 16.00 Uhr

Am Samstagnachmittag überfielen drei Unbekannte eine 79 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in der Bremer Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr klingelte das Trio bei der Rentnerin in der Kornstraße. Als sie die Tür öffnete, schubsten die Unbekannten die Frau in ihre Wohnung zurück. Einer der Männer drückte die Seniorin zu Boden und hielt ihr dabei Augen und Mund zu. Die anderen beiden durchsuchten in der Zwischenzeit die Wohnung. Nach ein paar Minuten flüchteten die drei ohne etwas mitzunehmen.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Samstag gegen 16 Uhr in der Kornstraße/Nähe Huckelrieder Park drei dunkel gekleidete Männer gesehen hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die 79-Jährige war durch den Überfall so mitgenommen, dass sie erst mit zeitlicher Verzögerung den Notruf wählte. Die Polizei Bremen bittet: Wenn Sie Opfer einer Straftat sind, alarmieren Sie sofort die Polizei unter 110. Es verstreicht sonst wertvolle Zeit für Fahndungen.

