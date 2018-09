POL-HA: Unfall mit zwei Verletzten auf dem Märkischen Ring

Hagen (ots) - Am Montagvormittag ereignete sich auf dem Innenstadtring ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Gegen 11.10 Uhr wollte eine 33-Jahre alte Nissan-Fahrerin von der Mollstraße nach rechts in den Märkischen Ring in Richtung Volmestraße einbiegen. Zeitgleich kam ein 26-jähriger Renault-Fahrer auf dem linken von zwei Fahrstreifen aus Richtung Kegelzentrum und die Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Aufprall lösten in dem Renault die Airbags aus und der Nissan kam an einer der Säulen des am Märkischen Ring gelegenen Finanzamtes zu stehen. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich jeweils leicht und Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Schadenshöge liegt bei etwa 20000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden, es kam zu spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

