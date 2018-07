POL-HA: Garageneinbruch am Ischeland

Hagen (ots) - Am Mittwoch, 04.07.2018, rief ein 46-jähriger Hagener die Polizei. Als er morgens an seiner Garage in der Straße Zur Heide vorbeiging, entdeckte er einen Knick im unteren Bereich des Tores. In Inneren fand der 46-Jährige alles durchwühlt vor. Bei einer nähren Durchsicht musste er feststellen, dass die Einbrecher ein Fahrrad (rot), eine Bosch-Kettensäge und einen Rundschleifer stahlen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 06:55 Uhr zu. Zeugen berichteten von seltsamen Geräuschen in der Zeit um 01:00 Uhr. Dabei könnte es sich um die Tatzeit handeln. Es entstand ein Sachschaden von zirka 450 Euro. Nach einer Spurensuche vor Ort übergaben die Streifenpolizisten den Fall an die Kripo.

