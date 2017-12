POL-HA: PKW-Aufbruch in Hagen-Vorhalle

Hagen (ots) - Eine 27-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am Heiligen Abend um Mitternacht bei sich zu Hause vor der Wohnung ab. Gegen 09:30 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag bemerkte ein aufmerksamer Passant, dass eine Scheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen worden war.

Nachdem die Polizei mit der Halterin Kontakt aufgenommen hatte, konte festgestellt werden, dass diverse Gegenstände aus dem PKW entwendet worden waren.

