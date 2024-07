POL-MG: Raub an der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Kochschulstraße / Duvensraße in Mülfort ist am Dienstag, 9. Juli, um 18.20 Uhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Roller zu Fall gekommen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut eigenen Angaben kam der 71-Jährige beim Abbiegen von der Kochschulstraße in die Duvenstraße von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Bordsteinkannte und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ...

