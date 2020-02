Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: 24-Jähriger am Hauptbahnhof beraubt

Mönchengladbach (ots)

An der Hindenburgstraße in der Nähe des Hauptbahnhofes haben zwei Männer am Montagabend gegen 18:15 Uhr einen 24-Jährigen beraubt. Sie entrissen dem jungen Mann seine Umhängetasche, in der sich unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon befanden.

Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Eickener Straße. Die Polizei fahndete erfolglos nach den beiden Männern im Stadtteil Eicken.

Der 24-Jährige beschreibt sie als 16 bis 20 Jahre alte Männer. Der eine Täter trug einen roten Kapuzenpullover und eine blaue Jeans mit Löchern, der andere war mit einem gelben T-Shirt und einer dunklen Jogginghose bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Tathergang beobachtet oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an 02161-290. (km)

