Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Gaststätteneinbruch in Lürrip

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2019, zwischen 0:30 Uhr und 08:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte auf der Neusser Straße einzubrechen. Der Geschädigte stellte am Morgen Hebelspuren an einem Seitenfenster der Gaststätte fest. Den Einbruchversuch bringt er mit Knallgeräuschen gegen 03:30 Uhr Verbindung. Zu dieser Zeit sei er aufgeschreckt worden und habe auch nachgeschaut, jedoch nichts festgestellt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon 02161/29-0. (wr)

