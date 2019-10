Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch auf der Reitbahnstraße

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben offenbar in der Zeit vom 29.- 30.9.2019 (00.30-15:30 Uhr) versucht in ein Mehrfamilienhaus an der Reitbahnstraße einzudringen. Gestern haben die Geschädigten angezeigt, dass sie an der Hauseingangstüre mehrere Hebelmarken festgestellt haben. Die Täter sind nicht in das Haus gelangt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 02161/29-0. (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell