Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Information der Polizei zu den Versammlungen am Sonntag, 08.09.2019 in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Wie bereits in den Medien berichtet, finden am Sonntag, 8. September 2019, in der Zeit von 12.00 bis 18:00 Uhr, in der Innenstadt Mönchengladbach, mit Kernbereich Europaplatz und Platz der Republik drei Versammlungen unter freiem Himmel statt.

Dabei handelt es sich um Versammlungen von Meinungsgegnern des rechten Spektrums und des bürgerlichen/linken Spektrums.

Die Polizei Mönchengladbach ist mit starken Kräften im Einsatz, um den friedlichen Verlauf der angemeldeten Versammlungen sowie die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen zu gewährleisten.

Die mit Aufzügen und stationären Kundgebungen verbundenen Versammlungen führen zu deutlichen Einschränkungen im innerstädtischen Straßenverkehr. Die Polizei bittet vor diesem Hintergrund darum, dass insbesondere Autofahrer am Veranstaltungstag die Mönchengladbacher Innenstadt meiden.

Während des Einsatzes informiert die Polizei Mönchengladbach über ihren Twitterkanal unter anderem über konkrete, aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Veranstaltungstag ist ein Bürgertelefon (02161-29-0) besetzt.(wr)

