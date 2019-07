Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher klettert über Auto in die Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Ein geparktes Auto nutzte ein Einbrecher vergangenen Samstag als "Trittleiter", um in eine Wohnung im Hochparterre zu gelangen. Es war gegen 16.40 Uhr, als der bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße auf das vor dem offenstehenden Fenster stehende Auto kletterte. Von hier aus stieg er in die Hochparterrewohnung ein.

Der Wohnungsinhaber ging zufällig zu diesem Zeitpunkt in eben jenen Raum und überraschte den Einbrecher. Dieser sprang daraufhin sofort aus dem Fenster zurück auf das Auto und flüchtete über die Mühlenstraße. Hierbei beschädigte er die Motorhaube.

Der Mann wurde als ca. 30-35 Jahre alter und etwa 1.80m großer Mann von schlanker Statur beschrieben. Auffällig war, dass er einen vergoldeten Schneidezahn hatte. Weiterhin hatte er kurze dunkelblonde Haare und war mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Hinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell