Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pfarrbüro

Mönchengladbach (ots)

In ein Pfarrbüro auf der Richard-Wagner-Straße verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 9.05 Uhr Zutritt, indem sie eine Tür zum Pfarrheim aufhebelten. Im Inneren traten sie eine weitere Tür ein, stahlen Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell