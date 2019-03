Polizei Mönchengladbach

POL-MG: ausgelaufenes Frittierfett verursacht Verkehrschaos

Mönchengladbach (ots)

Heute gegen 16.50 h meldeten Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Glätte an der Autobahnanschlussstelle Hardt. Die eintreffende Polizei stellte fest, dass aus Richtung Rasseln kommend bis in die Ortslage Hardt hinein erhebliche Mengen Frittierfett auf der Fahrbahn verteilt waren. Die entstandene Glätte machte eine Sperrung des Abschnitts erforderlich. Der Berufsverkehr wurde auch auf der A 52 erheblich beeinträchtigt, betroffen waren auch Besucher des Fußballspiels Mönchengladbach - Freiburg. Das ausgelaufene Fett wird zur Zeit mit einem Spezialfahrzeug aufgenommen. Die Maßnahme dauert bis ca. 23.00 h an.

