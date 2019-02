Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Vereinsheim Am Gerstacker

Mönchengladbach (ots)

In das Vereinsheim des RSV Hockey- und Tennisvereins Am Gerstacker brach ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- und Samstagnachmittag.

Der unbekannte Einbrecher trat die Eingangstüre zum Vereinsheim auf und stahl anschließend aus einer Schublade im Thekenbereich ein Münzbrett mit Wechselgeld.

Sachdienliche Hinweise, auch über gemachte Beobachtungen, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

