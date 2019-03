Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Spende für Kinderhospiz überreicht

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Kinder und Jugendliche am Ende ihres Lebens zu begleiten und den Angehörigen in dieser schwierigen Situation eine Stütze zu sein, ist eine besonders herausfordernde Aufgabe. Darum ist es den Mitarbeitern des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ein besonderes Anliegen, die wirklich wichtige Arbeit der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes "Mobile" in Mainz zu unterstützen. Insgesamt 1500 Euro überreichte gestern der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, Achim Füssel, dem Geschäftsführer der Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e.V., Uwe Vilz.

Neben der offiziellen Spendenübergabe, hatten vier Geschwister von erkrankten Kindern die Möglichkeit, die Polizei auch mal hautnah erleben zu dürfen. Sich mal wie ein Verbrecher in der Arrestzelle fühlen oder den Kollegen von der Wache bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen oder mit Blaulicht im Streifenwagen zu sitzen, war für die vier Kindergarten- und Grundschulkinder eine willkommene Abwechslung vom Alltag.

Mehr Infos über die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes finden Sie unter: https://mainzer-hospiz.de/ambulanter-kinder-und-jugend-hospizdienst/

Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-2009/-2053

Fax: 06131-65-2125

E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell