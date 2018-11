LKA-RP: Verkehrssicherheit: Winterreifen sind Pflicht

Wer ein nicht wintertaugliches Fahrzeug führt, gefährdet sich und andere Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In der Winterzeit bestimmen oft Nässe, Nebel, Schnee und schlechte Sicht die Verhältnisse auf rheinland-pfälzischen Straßen - eine Herausforderung für jeden Fahrer. Wer ein nicht wintertaugliches Fahrzeug führt, gefährdet sich und andere. Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt daher Tipps, worauf in den Wintermonaten an ihrem Fahrzeug zu achten ist.

Gerade bei überraschenden Wetterumschwüngen und winterlichen Straßenverhältnissen kommt es zu vermeidbaren Unfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen durch nicht wintertaugliche Fahrzeuge. Winterreifen sind in der kalten Jahreszeit Pflicht. Die auf niedrige Temperaturen abgestimmte Gummimischung und das spezielle Reifenprofil haben in der kalten Jahreszeit gegenüber Sommerreifen klare Vorteile. Der Bremsweg verringert sich deutlich und die Fahrstabilität ist wesentlich höher.

Allein diese Merkmale sind für Ihre Verkehrssicherheit von absoluter Wichtigkeit. In Gefahrensituationen sind sie entscheidend für Ihre Sicherheit, die Ihrer Mitfahrer und auch aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Seit Januar 2018 müssen neue Winterreifen mit dem sogenannten Alpine-Symbol (Schneeflocke) ausgestattet sein. Dieses Symbol wird nur nach einem strengen Prüfverfahren vergeben. Falls Sie noch im Besitz der "alten" M&S Reifen sind - keine Sorge: Diese Reifen dürfen noch bis Ende September 2024 genutzt werden.

Wer den Witterungsverhältnissen nicht angepasst, also mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR (bei Behinderung) und 120 EUR (beim Verkehrsunfall).

Weitere Tipps für ein wintertaugliches Fahrzeug:

- Führen Sie einen Wintercheck durch oder lassen Sie bei der nächstgelegenen Werkstatt Ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit prüfen. Neben Winterreifen und einer intakten Lichtanlage sollten weitere Fahrzeugteile und -zubehör auf den Winter vorbereitet werden. - Achten Sie immer auf eine klare Sicht beim Fahren! Hier gilt es rechtzeitig schlierende Scheibenwischblätter auszutauschen und ausreichend Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage zu haben. - Besorgen Sie sich folgende Winterausrüstung für Ihr Fahrzeug: Antibeschlagtuch, Handschuhe, Eiskratzer, Handfeger, Schaufel, Scheibenfrostschutz, Türschlossenteiser und Wolldecke.

Weitere Informationen für ein sicheres Fahren finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/verkehrspraevention/tipps-rund-ums-fahrzeug/wintergefahren/

Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-2009/-2053

Fax: 06131-65-2125

E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/lka

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell