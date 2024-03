POL-BOR: Gronau - Autotrailer entwendet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Hüning; Tatzeit: 23.03.2024, 17.50 Uhr; Mutwillig beschädigt haben zwei unbekannte Kinder in Rhede ein geparktes Fahrzeug. Die Jungen im Alter von circa acht bis zwölf Jahren hatten am späten Samstagnachmittag zunächst bei einem Anwohner der Straße Am Hüning gestellt. Nach Angaben des Bewohners hätten sich die Kinder erfolglos nach Sammelkarten erkundigt. Im Anschluss kam es zu der ...

mehr