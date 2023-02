Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Imbiss

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz;

Tatzeit: 20.02.2023, 00.30 Uhr;

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in einen Gastronomiebetrieb in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Neutorplatz zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Seitentür auf. Die Täter lösten einen Alarm aus und flüchteten. Nach Zeugenangaben entfernten sich drei Tatverdächtige. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 00.30 Uhr. Angaben über eine mögliche Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

