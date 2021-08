Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet

Stadtlohn (ots)

Metalldiebe haben in Stadtlohn drei Fallrohre aus Kupfer gestohlen. Diese waren an einem unbewohnten Haus an der Vredener Straße befestigt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16., und Sonntag, 22. August. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

