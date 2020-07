Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw-Außenspiegel beschädigt

Gescher (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten unbekannte Täter auf der Straße Riete zwei Pkw. Es wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge hatte in der Nacht gegen 03.30 Uhr entsprechende Geräusche gehört und zwei Jugendliche in Tatortnähe gesehen. Weitere Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell