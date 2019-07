Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Haus geprallt

Gronau (ots)

An einer Hauswand endete am frühen Sonntagmorgen eine Autofahrt in Gronau. Eine 44-Jährige war mit ihrem Wagen von der Eper Straße nach links abgekommen und gegen das Gebäude geprallt. Die leicht verletzte Gronauerin stieg daraufhin aus ihrem Wagen aus, ließ ihn an der Unfallstelle zurück und ging zu Fuß nach Hause - hinterlassen hatte sie einen Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. An ihrer Anschrift konnten Polizeibeamte sie kurze Zeit später antreffen. Ein Atemalkoholtest deutete bei der Frau auf einen Blutalkoholwert von circa 2,0 Promille hin. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus zwei Blutproben, um den Blutalkoholwert zur Unfallzeit exakt bestimmen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige.

