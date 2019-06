Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Erst eingebrochen, dann Auto entwendet

Reken (ots)

Einen Wagen vom Typ Porsche Cayenne haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Groß Reken entwendet. Das schwarz lackierte Fahrzeug hatte auf einem Grundstück am Riesweg gestanden. Um an ihre Beute zu gelangen, waren die Täter gewaltsam durch die Terrassentür in das Wohnhaus eingedrungen. Die Unbekannten entwendeten die Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld und Papiere. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

