Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vandalismus zielt auf Kunstwerk

Stadtlohn (ots)

Ein aus Metall gefertigtes Kunstwerk haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn beschädigt. Die Täter hatten die circa 2,50 Meter hohe Plastik zu Boden gedrückt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr hinter einer Begegnungsstätte an der Dufkampstraße. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro. Das Kunstwerk ist zum wiederholten Mal zur Zielscheibe von Vandalismus geworden. Wie berichtet, hatten Unbekannte es bereits in der zweiten Maihälfte erheblich beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

