Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller stoßen zusammen

Ahaus (ots)

Ein Zusammenstoß zweier Motorrollerfahrer brachte es an den Tag: Beide Jugendlichen fehlt die Fahrerlaubnis die sie für ihre Fahrzeuge eigentlich bräuchten. Abgespielt hatte sich das Geschehen am Mittwoch gegen 09.30 Uhr in Ahaus auf einem Parkplatz an einer Kirche an der Fuistingstraße. Die beiden 16 und 15 Jahre alten Ahauser waren dort mit ihren Rollern unterwegs. Als der 16-Jährige in eine Parklücke einscherte, kam es zur Kollision. Der 15-Jährige prallte dabei mit seinem Zweirad noch gegen einen parkenden Pkw. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 750 Euro. Die beiden Jugendlichen sehen sich nun den Konsequenzen aus einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber - ihre Mofaprüfbescheinigungen reichten nicht aus, um Motorroller zu führen mit Geschwindigkeiten, wie sie ihre fahrbaren Untersätze erreichen: Das zeigten die Tests, die die Polizeibeamten den Motorrollern auf einem Rollenprüfstand unterzogen hatten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell