Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Werkzeugdiebe in Maria Veen unterwegs

Reken (ots)

Zu zwei weiteren Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen ist es in der Nacht zum Mittwoch im Rekener Ortsteil Maria Veen gekommen. Aus einem Wagen auf der Straße Grenzmark erbeuteten die Täter eine Rohrpresse, eine Schlagbohrmaschine und eine Säbelsäge. Auf dem Venndiek hatte ein Kleintransporter gestanden, aus dem die Unbekannten eine Säge, einen Bohrhammer und eine Werkzeugmaschine entwendeten. In beiden Fällen kamen die Täter an ihre Beute, indem sie Schlösser an den Fahrzeugen aufstachen. Eine ähnlich gelagerte Tat hatte sich wie berichtet in der gleichen Nacht auch an der Meisenstraße ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

