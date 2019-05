Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Brennende Mülltonnen beschädigen auch Wohnhaus

Raesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Donnerstag gegen 11.20 Uhr in Raesfeld drei Mülltonnen in Brand geraten. Die Flammen zogen die Fassade des daneben stehenden Wohngebäudes an der Bonhoefferstraße ebenso in Mitleidenschaft wie ein Garagentor und ein Fenster. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt nach erster Einschätzung bei 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

