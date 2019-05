Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert gefahren

Gronau (ots)

Unter Alkoholeinfluss saß am Montagabend ein Autofahrer in Gronau am Steuer seines Wagens. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) kontrollierten den 31-Jährigen, als er über den Grenzübergang Glanerbrück eingereist war. Ein Test wies bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 0,33 mg auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Für diesen Verstoß sind als Folge mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen. Sowohl Bußgeld als auch Fahrverbot verdoppeln sich beim erneuten Verstoß. Bei dritten Mal wird es noch teurer. Bei Führerscheininhabern kann außerdem die Kraftfahreignung durch die Führerscheinstelle überprüft werden.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

