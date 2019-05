Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher ergreift die Flucht

Gronau (ots)

Verhindern konnten Zeugen in der Nacht zum Dienstag einen Einbruch in Praxisräume in Gronau-Epe: Sie hatten Geräusche gehört und konnten einen Unbekannten sehen, der gerade die Eingangstür zu dem Gebäude am Amtsweg aufhebeln wollte. Als sie ihn ansprachen, ergriff der Einbrecher die Flucht. Polizeibeamte konnten wenig später in der Nähe einen 60-Jährigen antreffen, zu dem die Beschreibung des Täters passte. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

