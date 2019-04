Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer auf Schulgelände

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, öffneten noch unbekannte Täter einen Briefkasten am Euregio-Gymnasium, entnahmen die Post und verbrannten diese in der Nähe der Tür zur Außentoilette. Durch die Hitzeentwicklung zersprang eine Glasscheibe. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

