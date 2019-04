Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Stadtverwaltung eingebrochen

Bocholt (ots)

In das Gebäude der Bocholter Stadtverwaltung am Berliner Platz ist ein Unbekannter am späten Sonntagabend eingedrungen. Er hebelte mehrere Türen auf und machte sich im Inneren an einem Getränkeautomaten und einem Passfotoautomaten zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

