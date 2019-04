Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller manipuliert

Bocholt (ots)

Der Roller "frisiert", Fahrerlaubnis Fehlanzeige: Was da für einen 35-Jährigen am Montag in Bocholt zusammenkam, zieht Folgen nach sich. Polizeibeamte hatten den Isselburger kontrolliert, als er mit seinem Motorroller gegen 16.00 Uhr auf der Schwanenstraße unterwegs war. Schnell stellten sich bauliche Veränderungen an dem fahrbaren Untersatz heraus, der es so auf eine höhere Geschwindigkeit brachte. Die nötige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

